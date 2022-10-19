Это конец: как распознать панические атаки и что делать

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Болезнь часто путают с сердечным приступом и инсультом. Но у недуга есть главный симптом, который его выдает.

Сердце выпрыгивает из груди, в руках дрожь, а силы покидают — эти и другие симптомы знакомы тем, кто хотя бы раз пережил панические атаки. Ужас этого состояния в том, что оно держит пациентов в плену страха перед смертью. Кто-то, прощаясь с жизнью, принимает болезнь за сердечный приступ, кто-то за инсульт. И только потом выясняется, что была ложная тревога. По каким признакам отличить одно от другого и как помочь больному в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Елизавета Жесткова, врач-психиатр.

Я сейчас задохнусь - симптомы панической атаки

Врач выделяет целый ряд симптомов, которые свидетельствуют о наличии проблемы.

«Это внезапный приступ тревоги, сопровождающийся страхом, когда появляется ощущение, что могу задохнуться, могу внезапно умереть, могу сейчас закричать, потерять над собой контроль и сделать что-то мне несвойственное. При этом могут быть физиологические проявления: сердцебиение учащается, потоотделение. И даже как будто кружится голова — вплоть до того, что сейчас потеряю сознание, но при панической атаке потери сознания никогда не бывает. Многообразие явлений, которое возникает внезапно, и называется панической атакой», — пояснила собеседница.

Часы паники - продолжительность панической атаки

Она заметила, что атака — это далеко не всегда кратковременное состояние. Так в медицине считалось раньше, но на практике мучение может длится часами — два и даже три.

«Я вижу пациентов, у которых состояние может длиться два или три часа. Кто-то думает, что сходит с ума. Люди начинают ходить к специалистам, и это нормально, чтобы исключить другие заболевания. Но если это просто атака — никогда не умрете, у вас не остановится дыхание, это просто тревога и страх», — уверяет психиатр.

По ее словам, в процессе обследования часто выясняется, что человек, столкнувшийся с проблемой — очень мнительный, впечатлительный и даже депрессивный. Поэтому в большинстве случаев панические атаки — это признак другого заболевания — тревожного расстройства.

«Панические атаки — признак того, что что-то не так; организму не хорошо, что-то психологически не устраивает», — пояснила собеседница.

А вдруг инсульт - как отличить паническую атаку

Доктор отмечает, что очень часто атаки путают с сердечным приступом из-за учащенного сердцебиения. А вот на инсульт это состояние не похоже. Тем более его не стоит искать у людей в 20 и 30 лет.

«Инсульт обычно без тревоги развивается. Происходит некое торможение, на это начинают обращать внимание родные. А вот на сердце пациенты часто думают, к кардиологу бегают, а потом приходят уже после кардиологов и говорят, что по этой части у них все нормально и их направили к психиатру», — сказала Жесткова.

Однако и все списывать на атаки тоже нельзя, считает она. Лучше лишний раз вызвать скорую, померить давление, сделать кардиограмму и убедиться, что все норме. Особенно, если плохо стало пожилому человеку.

Что делать, если произошла паническая атака

К счастью, недуг поддается успешному лечению, отмечает психиатр. Иногда достаточно просто психологической помощи, чтобы вывести пациента из тревожного состояния. Более того, в моменты паники можно попробовать помочь себе самому — обратиться к дыхательной технике и технике мышечной релаксации — инструкции есть в интернете. Но, как правило, людям этого недостаточно, нужна более мощная артиллерия — консультации психиатра и медикаментозное лечение.

При правильной терапии, по словам врача, есть все шансы навсегда избавиться от недуга, но потребуется время.

«Можно полностью от них избавиться, они могут никогда больше не вернуться, это возможно. Бывает, что это просто психологическая проблема. <…> Но люди иногда пьют лекарства не меньше месяца, прежде чем симптомы сглаживаются, посещают психотерапию. Это не такое легкое расстройство», — подчеркнула Жесткова.

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