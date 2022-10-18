Нештатный мировой порядок: что ждет мир без США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; © РИА Новости / Владимир Трефилов; Ruptly; 5-tv.ru

Вздохнут ли страны с облегчением? Наступит ли в международном сообществе долгожданное взаимопонимание?

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что миру будет тяжело без поддержки опытного лидера и его ценностей, вызвало интерес у политологов. Эксперты почувствовали тонко завуалированную тревогу политиков из Белого дома, которая «говорит» о грядущих переменах. Политолог Богдан Безпалько в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что наметившаяся глобальная децентрализация расставит новые приоритеты на мировой политической арене.

«Если говорить о возможном лидерстве, то здесь есть несколько вариантов. Да, конечно, основным конкурентом Соединенных штатов Америки сейчас является Китай. С другой стороны, между США и Китаем существуют очень прочные экономические связи, которые делают эти страны очень зависимыми друг от друга. Разрушение этих связей будет очень болезненным, как для политических, так и для экономических, собственно говоря, факторов в обеих странах. Поэтому, я думаю, что Китая в США боятся. Но все же они надеются с ним договориться, может быть, в том числе и по вопросам глобального лидерства», — считает эксперт.

Вторым возможным вариантом развития событий политолог называет развитие концепции многополярного мира.

«Второй вариант — это действительно многополярный мир, где существует большой Китай со своими интересами, со своей мощью, существуют другие региональные центры, такие, как Индия, Бразилия, Россия, те же Соединенные Штаты Америки, но уже там, скажем, в рамках либо североамериканского континента, либо западного полушария. Существует ряд стран Африки, которые, может быть, объединятся. Может быть, кто-то из них испытает резкий рост, потому что страны Африки очень сильно отличаются по своему потенциалу и росту по своей структуре. Например, у Конго — гигантские залежи полезных ископаемых, но это одна из самых бедных стран в мире. А Габон, в принципе, небольшая, но очень успешно развивающаяся страна, которая, например, давно уже обогнала в по уровню жизни Украину. <…> Все эти страны тоже могут принимать участие в управлении», — отметил Безпалько.

Третий возможный сценарий, по мнению эксперта, может привести к появлению определенных экономических зон.

«В рамках этих зон будут „ходить“ свои резервные валюты: в какой-то части мира — это юань, в какой-то части мира — это, допустим, евро, в какой-то — доллар или рубль. Возможно, что некоторые из этих зон будут сильно конфликтовать между собой, но ни одна из них уже не может не сможет претендовать на глобальное доминирование на глобальное лидерство, как США. А может быть, действительно установится определенная стабильность на несколько сот лет», — предположил он.

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Богдан Безпалько считает, что вариантов развития событий может быть много. Предусмотреть их практически невозможно. Единственное, что специалисты знают наверняка — начавшийся процесс глобальной децентрализации не пройдет быстро. Он может затянуться на годы или даже десятилетия.

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