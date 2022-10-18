Скрестили два ковида: ученые создали очень летальный и заразный штамм коронавируса

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Результаты впечатляют: гибрид создает в пять раз больше вирусных частиц, чем «омикрон», и является самой заразной версией вируса.

«Это невозможно» — говорили они. Ученые в США создали новый штамм коронавируса. Вариант представляет собой гибрид «омикрона» и оригинального вируса из Уханя. Получившийся патоген сочетает в себе высокую заразность первого и высокую же летальность второго штаммов.

В Бостонском университете заявили, что эксперименты на мышах демонстрируют высокую смертность — до 80%. Опробовали штамм и на человеческих клетках. Результаты впечатляют: гибрид создает в пять раз больше вирусных частиц, чем «омикрон». А значит — является самой заразной версией COVID-19.

И хотя потенциальная опасность исследования крайне высока, ученые уверяют, что оно лишь приближает науку к разработке универсальной и максимально эффективной вакцины.