Засуха и кризис могут серьезно повлиять на итоги выборов в Сенат США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen; 5-tv.ru

При этом власти меры принимать не торопятся — о поддержке аграриев речи не идет.

Все больше американцев рискуют вообще остаться за чертой бедности. Вслед за ценами на топливо стремительно растут цены и на все остальное. А теперь — еще и засуха. При этом власти меры принимать не торопятся — о поддержке фермеров речи не идет. Снежанна Назаренко изучила, как это все влияет на политический расклад в Штатах, где буквально три недели осталось до выборов в Сенат.

Калифорнийский фермер Аарон Барселлос показывает грядки, на которых в этом году почти не взошли овощи. Все дело в засухе. Не было дождей, — теперь нет и урожая. А значит, — нечем будет платить за семена — круг банкротства замкнулся.

«Засуха — это проблема номер один для нас. В Калифорнии наша земля, по сути, пустыня в Центральной долине. Такого мы не видели уже много лет. И без воды мы просто не вырастим ничего. Чтобы не рисковать, даже сажать не будем, воды для полива нет», — рассказал Барселлос.

В такой ситуации сразу пять штатов США, фермеры превращаются в нищих. А 40 миллионов американцев рискуют еще и остаться без питьевой воды. Но по центральным каналам об этом никто не говорит, власти не устраивают экстренных совещаний, никто не обещает помочь деньгами. Как будто проблемы вообще не существует.

«Все высохло. Меньше половины наших полей засажено. Мы ничего не можем сделать, остается только наблюдать за прогрессирующей засухой», — пояснила Нэнси Кейвуд.

Все это приведет к росту цен на продукты, а инфляция в стране уже сейчас такова, что миллионы американцев не в состоянии оплачивать даже счета. По официальной статистике, сейчас в США не доедает пять миллионов семей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Шеннон Филипс-Хант рассказывает, что пошла искать вторую работу, чтобы просто не замерзнуть зимой.

«Я сильно обеспокоена. В прошлом году наши счета подскочили выше 100 долларов в самый холодный зимний период. Думаю, в этом году они будут еще выше», — рассказала она.

И вот, что советуют американцам нынешние власти: починить старые печи, заменить уплотнители на дверях и окнах, закупиться одеялами. Никакой господдержки не предусмотрено — разве что бесплатные продукты, правда, судя по этому видео, там на полках в основном чипсы.

Такая слабая позиция властей по ключевым экономическим вопросам сказывается на политической обстановке. Сейчас у руля демократы, но выборы, как и зима — близко, уже 8 ноября. Ряд губернаторов и половина Конгресса могут распрощаться с теплыми креслами, считают эксперты, поскольку жители им больше не верят. Впрочем, не нравится американцам и позиция республиканцев, которые готовы поддерживать богатый бизнес, но не фермеров.

«Это уже не просто противостояние демократов с республиканцами или консерваторов с либералами. У демократов есть семьи, которые надо кормить. Независимым нужно заправлять свои машины. Неважно, какой у тебя цвет кожи, пол, вероисповедание. обнищание коснулось всех. Перед его лицом все равны», — говорит телеведущий Чарли Херт.

Социологи уже предрекают, что американцы могут вообще не пойти на выборы этой осенью — просто потому, что ни одна из партий не предлагает внятного плана, как решить экономические проблемы, помочь тем, кто пострадал от аномальной погоды и побороть инфляцию. В США хотят голосовать за дешевые бензин и помидоры, а не за амбиции политического истеблишмента.