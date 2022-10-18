Минобороны РФ сообщило о пресечении трех попыток прорыва обороны со стороны ВСУ

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В безуспешных атаках украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине. За прошедшие сутки были нанесены удары по объектам военного управления, морского, воздушного базирования и энергетики киевского режима. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что все назначенные цели были поражены.

Кроме того, сорваны три попытки прорыва ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлении. В общей сложности в безуспешных атаках украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих и десятки единиц техники и бронетехники.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», — сказал Конашенков.

Ранее 5-tv.ru показывал видео подготовки мобилизованных россиян, готовящихся к отправке в зону СВО. А также кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.