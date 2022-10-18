Стали известны масштабы ущерба энергетической инфраструктуре Украины

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Удары со стороны России являются ответом на террористические акты националистов.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Незалежной. По его словам, это привело к масштабному отключению электричества в разных регионах государства.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров (с Россией — прим. ред.)… не осталось», — написал политик в своем Twitter.

Удары по инфраструктуре Украины стали наносить с 10 октября. Российский лидер Владимир Путин на совещании Совбеза объяснил, что эти удары являются реакцией Москвы на террористические действия националистов. Один из них — происшествие на Крымском мосту.

Российское правительство поставило взрыв на мосту рядом с действиями самой одиозной террористической группировкой, поэтому «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», по мнению президента.

Стоит отметить, что все удары наносятся только по энергетическим и оборонным объектам страны, а также объектам военного управления и связи Незалежной — от Харькова и Киева, до Львова и Ивано-Франковска, что приводит к массовым перебоям с подачей электроэнергии.

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