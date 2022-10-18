Подольская получила серьезную травму на съемках «Ледникового периода»

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Она рассказала, что 10 дней проходила с пластырем и швами.

Певица Наталья Подольская во время репетиции номера для проекта «Ледниковый период» получила серьезную травму. На шоу она катается вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Артистка неудачно упала и ударилась лицом об лед.

«Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — рассказала певица в беседе со StarHit.ru.

Однако от участия в шоу Подольская не отказалась. Наталья продолжила тренировки и подготовку номера. Она рассказала, что 10 дней проходила с пластырем и швами. Артистка выразила благодарность своей семье за то, что та не отговорила оставить передачу.

Сейчас она уже хорошо себя чувствует, активно репетирует и надеется дойти до финала. Правда, сегодня на тренировке ей снова не повезло: в нее врезались соперники Евгения Медведева и Даня Милохин. Подольскую сбили с ног, но она быстро поднялась и продолжила кататься.

Девятый сезон «Ледникового периода» носит слоган «Снова вместе». Проект уникален тем, что за звание лучших поборются победители и призеры прошлых выпусков. Однако состав жюри обновился. Теперь судить будут Елена Летучая, Светлана Захарова, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Дмитрий Хрусталев.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Наталья Подольская заявила о катастрофической нехватке времени из-за работы. Артистке сложно совмещать тренировки для шоу «Ледниковый период» с воспитанием сыновей Артемия и Ивана.