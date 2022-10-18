Наследник мага: у звезды «Битвы экстрасенсов» Турчина нашелся внебрачный сын

Фото: Instagram* / n_turchin

Про наследника экстрасенс знает, но платить алименты матери своего пятимесячного ребенка не хочет.

Самый молодой участник 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин отличился не только способностями к сверхъестественному. 22-летний мужчина попробовал себя на любовном фронте и сразу стал отцом. Сына экстрасенсу родила официантка одного из московских ресторанов, пишет StarHit.ru.

Ровесница Турчина Юлия Иванова поделилась подробностями их отношений. Это было случайное знакомство на закрытой вечеринке в ночном клубе год назад.

«Людей было много, но мое внимание привлекла компания молодых людей, они держались отдельно от всех и что-то бурно обсуждали. Я сразу заметила красивого парня в ярко-красном пиджаке. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, он улыбнулся, и я увидела эти волшебные ямочки», — вспомнила девушка.

Молодая официантка обслуживала стол, за которым сидела компания со звездой. Своего интереса к Ивановой Турчин не скрывал и предложил продолжить вечер вдвоем.

«Мы пошли в парк, на скамейке Никита нежно приобнял меня за плечи, посмотрел в глаза, мы поцеловались. Дальше вспыхнула дикая страсть, а ближе к утру он сказал, что уезжает в Грецию на отдых», — рассказала интимные подробности официантка.

Через некоторое время Юлия поняла, что беременна. Аборт делать не стала, решила, что растить сына будет сама. Она пыталась пару раз выйти на связь со звездным магом. Он вспомнил случайную связь, но встречаться с матерью своего наследника не захотел и заблокировал ее контакт. Иванова обиделась и решила добиться справедливости, чтобы привлечь нерадивого избранника к ответственности.

«Сейчас мы живем на пособие от государства, которого еле хватает на оплату съемной квартиры, плюс — я подрабатываю разносом газет. Сыночка всегда ношу с собой в слинге. <…> Недавно вновь увидела нашего папочку по телевизору, такого счастливого, поедающего устрицы и летающего на вертолетах. Это было какое-то шоу про светскую жизнь. Стало обидно за нас. Я хочу добиться справедливости, чтобы Никиту привлекли к ответственности, чтобы он начал помогать или хотя бы платить алименты. Хочу, чтобы у ребенка была коляска в конце концов!» — подытожила она.

Молодой экстрасенс демонстрирует в личном блоге признаки достатка и роскоши. Фото: Instagram* / n_turchin

Новоиспеченный отец свою связь с Юлией Ивановой подтвердил, но комментировать ситуацию не стал.

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