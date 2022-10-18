Эксперимент не удался: как вернуть прежний цвет волос после неудачной покраски

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Иногда достаточно сделать одну нехитрую процедуру и произойдет чудо.

Новый цвет волос может изменить женщину до неузнаваемости. Кому-то к лицу быть блондинкой, кому-то — брюнеткой. Молодое поколение смело экспериментирует с яркими тонами: по улицам ходят девушки с розовыми, фиолетовыми и даже голубыми волосами. Мужчины тоже любят меняться в ногу со временем. Подумаешь, кто-то показывает пальцем. Главное — самому себе нравиться. Но что делать, если желание изменить имидж обернулось настоящим фиаско? Новый цвет старит, подчеркивает недостатки лица или просто желаемый оттенок не получился. Как максимально быстро вернуть прежний цвет волос, рассказала стилист-колорист Ева Брук.

Первое, что рекомендует эксперт — успокоиться и постараться смириться с новым отражением в зеркале. С непривычки можно запаниковать, но пройдет два-три дня и, может, все изменится. Возможно, вы так полюбите свой новый образ, что про старый и не вспомните. Плюс желательно добавить другие оттенки макияжа — новый цвет теней, румяны, помады и лицо заиграет другими красками.

Ну а если разочарование не отпускает, тогда в помощь аскорбиновая кислота. Но эффективно она будет работать применительно к тем, кто прежде красился в блондинок или использовал сложные техники. Если пытались преобразиться с помощью прямых пигментов, все равно попытайте счастья — в некоторых случаях результат оправдывает ожидание.

«Если вы все же уверены в намерении избавиться от цвета после, смешайте аскорбиновую кислоту в ампулах с восстанавливающей маской для волос в пропорции один к двум, нанесите на волосы и подержите 20 минут», — рассказала стилист Сибкрай.ru.

Данная процедура, добавила она, очень щадящая. При необходимости, ее можно сделать ее несколько раз, однако важно следить за тем, как реагирует на кислоту кожа головы.

«Все случаи индивидуальны, но это средство в любом случае способствует более быстрому вымыванию цвета. Также ускорить схождение нежелательного цвета помогут средства на основе масел, поскольку они будут вытеснять пигмент», — заключила Ева Брук.

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