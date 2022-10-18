Следователи установили основную версию крушения Су-34 в Ейске

СК сообщил об изъятии бортовых самописцев Су-34 на месте крушения в Ейске

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Накануне вечером истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом, что привело к гибели 13 человек.

Следственный комитет сообщил о допросах летчиков потерпевшего крушение в Ейске истребителя-бомбардировщика Су-34. Также на допросы вызваны сотрудники аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что с места крушения изъяты бортовые самописцы самолета.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщили в СК.

По данным ведомства, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную хронику крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае.