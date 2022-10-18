Длинноногая блондинка: новая родственница Прилучного покоряет сеть
Сестра Зепюр Брутян привлекла к себе внимание в социальных сетях
Фото: Instagram* / bugevuge
Рипсиме Брутян предпочитает дерзкие мини и не распространяется о личной жизни.
После свадьбы с армянской красавицей Зепюр Брутян в полку родственников Павла Прилучного прибыло. На пышном торжестве присутствовала многочисленная родня невесты, в том числе и сестра новобрачной — Рипсиме Брутян.
Новая сексапильная свояченица Прилучного ничем не уступает своей звездной родственнице. Стройная длинноногая блондинка Рипси живет в Москве, активно ведет социальные сети с 2014 года и радует свою многотысячную армию поклонников эффектными снимками в обтягивающих, откровенных нарядах. Фанаты засыпают каждый снимок блондинки восхищенными комментариями.
«Милая, сексуальная, красивая сногсшибательная, сплошное обаяние!»;
«Ты сверкаешь от красоты…»;
«Красотка»;
Фото, видео: Instagram* / ripsi007; 5-tv.ru
Подробности о своей биографии Рипсиме не раскрывает. На связь с семьей указывают частые теплые комментарии в адрес родной сестры.
Ранее 5-tv.ru писал, что организатор Анна Городжая рассказала о секретах свадьбы Прилучного и Брутян.
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