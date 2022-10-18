Офис Зеленского: объект энергообеспечения Киева был поражен трижды

В Киеве заявили о трех попаданиях в объект энергообеспечения на левом берегу города

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Kotenko

Российские удары по критической инфраструктуре Незалежной являются ответом на террористические атаки киевского режима.

В Киеве зафиксировали три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Киев. Предварительно, три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города», — говорится в сообщении.

В том числе местный мэр Виталий Кличко подтвердил информацию об ударах по инфраструктуре. По его словам, пострадал критический объект в Деснянском районе Киева.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», — написал он в Telegram-канале.

Вооруженные силы России стали наносить массированные удары по инфраструктуре Незалежной еще 10 октября. Взрывы произошли в столице страны и других регионах. Некоторые из населенных пунктов оказались без света и воды.

В этот же день российский лидер Владимир Путин выступил на заседании Совбеза, где назвал удары по критическим объектам Украины ответной реакцией Москвы на террористические действия киевского режима. В них также включено происшествие на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Киев долго не сможет себя защищать.