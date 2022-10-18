Яцко пожалел об интервью с Корчевниковым: «Такие сети расставляют»

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Знаменитый актер остался недоволен беседой с телеведущим. Что произошло?

Актер Александр Яцко хоть и любит рассуждать о взаимоотношениях мужчины и женщины, но не публично. Поэтому он нечастый гость на телевидении. О причинах нежелания участвовать в ток-шоу, за которые платят немалые гонорары, артист рассказал в беседе с «Экспресс газетой».

Знаменитость отметил, что однажды он пришел на программу к Андрею Малахову. Темой эфира стал новый сериал, но за все время съемок актер практически ничего не сказал. Позже он все-таки решил еще раз попробовать, но уже пришел в гости к Борису Корчевникову.

«Однажды был у Бориса Корчевникова, о чем до сих пор жалею. Я шел в ожидании одного, а получил — совсем другое. Журналисты на этих передачах — очень хитрые. Такие сети расставляют! Дело не в гонорарах, а в этих сетях», — объяснил Яцко.

При этом актер с удовольствием высказывается о неравных браках. Кстати, сам Яцко во второй раз женился на девушке Дарье, которая значительно младше него. Но, по словам знаменитости, правильный союз может быть только между ровесниками.

«Почему? Ответ на поверхности — чтобы параллельно стареть и все проблемы переживать одновременно», — сказал Яцко.

Несмотря на противоречие, кажется, что Яцко счастлив в отношениях с молодой избранницей. В семье подрастает дочка.

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