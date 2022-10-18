Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

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По последним данным, ранения в результате ЧП получили 19 человек.

Число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек. Трое из них дети. Ранения получили 19 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», — заявил Кузнецов.

По словам чиновника, пострадавшими числятся 19 человек. Четверых из них потребовалось привезти на лечение в Краснодарскую краевую больницу. Остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко», — добавил Кузнецов.

Трагедия произошла накануне вечером в Ейске. Истребитель-бомбардировщик Су-34 при выполнении тренировочного полета упал в жилом массиве. Летчики успели катапультироваться. После произошедшего начался пожар в доме. Его удалось ликвидировать.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал с хроникой крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске.