Дуэль, огонь на себя! Снайперы морской пехоты ТОФ рассказали о своих тактиках

Снайперы из числа морпехов ТОФ рассказали о своих тактиках в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Чаще всего снайперы в зоне спецоперации работают в непосредственной близости от передовой. Они защищают наши рубежи, а также устраивают ловушки для ВСУ.

Традиционная снайперская дуэль, как узнал военкор «Известий» Кирилл Ольков, в зоне СВО — большая редкость. Гораздо чаще подразделения работают по принципу «одна цель — один патрон». А затем отход на позиции. Бывает, что и стрелять не приходится! Достаточно узнать координаты. Подробности о работе снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота — в репортаже.

Бесшумно и скрытно — группа снайперов под прикрытием крон деревьев продвигается в сторону позиций ВСУ. Наводчик, стрелок и связист занимают огневую точку. Готовы в любую секунду открыть огонь на поражение.

Впрочем, стрелять иногда и не нужно. Достаточно выведать координаты вражеской цели, вовремя уйти и вызвать подкрепление.

«Произошла снайперская дуэль с ВСУ. Дальность — полтора метра. Вызвали огонь на себя — мы навели артиллерию и с помощью нее уничтожили противника», — рассказал командир группы тяжелых снайперов морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

Чаще всего снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота используют тактику «выстрел из ниоткуда». Одна цель — один патрон. Открытое столкновение, так называемая снайперская дуэль, — большая редкость. Такая баталия всегда краткосрочная.

Снайперы работают в непосредственной близости от передовой. От базового лагеря до огневых точек — не более полутора километров. В режиме ожидания круглосуточно. Готовы выполнить любую боевую задачу.

Миссии варьируются, порядок действий — неизменный. Снайперы защищают наши рубежи от прорывов и атакуют сами: устраивают ловушки для ВСУ. Важно незаметно занять рубеж и с максимальной дистанции уничтожить хотя бы одного противника, остальные разбегутся сами. Даже если в этот момент у врага численный перевес.

«Если сталкиваемся с группой в пять-шесть человек они двух теряют. Отступают. Чаще всего работаем против наемников — поляки, другие иностранцы», — рассказал «Ярый».

Эта группа снайперов только что с передовой. Бойцы показывают добытые в бою трофеи. Здесь же, на относительно безопасном расстоянии от линии фронта, пристрелка. Поправка наводчика. Повторный выстрел. Рука не дрогнула — точное попадание. У снайперов вообще железные нервы. Могут просидеть в засаде несколько часов, а то и дней.

«Самое главное — выдержка при поиске цели. Надо смотреть, не спать. Это тренируется годами», — отметил снайпер с позывным «Туман».

Тайно прокрасться в тыл к врагу, вывести из строя технику или устроить засаду. Снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота знают, как одним метким выстрелом испортить планы противнику и при этом остаться незамеченными.