Евросоюз может заплатить Маску за работу системы Starlink на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; 5-tv.ru

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель поручил чиновникам разработать план по усилению интернет-покрытия на Украине.

Евросоюз может взять на себя расходы на систему спутниковой связи Starlink, которую Илон Маск подарил Киеву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, после того как Маск пригрозил прекратить эксплуатацию терминалов за свой счет, глава Евродипломатии Жозеп Боррель поручил чиновникам разработать план по усилению интернет-покрытия на Украине. Вопрос о финансировании работы сети Starlink при этом пока только обсуждается в Евросоюзе. Но не исключено, что Брюссель заключит с Илоном Маском контракт для совместной оплаты связи.

«ЕС обсуждает, покрывать ли стоимость подписки на терминалы Starlink, подаренные Илоном Маском Украине. <…> Его мобильные интернет-системы стали критически важными для связи украинской армии на поле боя, где была повреждена интернет-инфраструктура», — говорится в публикации издания.

Система Starlink сейчас единственная, которая обеспечивает связь украинским военным. Ранее Илон Маск заявил, что за ее обслуживание на Украине компания SpaseX платит 20 миллионов долларов в месяц, что приносит ущерб его бизнесу.

Миллиардер обратился в Пентагон с просьбой покрывать эти расходы за счет государства и подчеркнул, что не требует возместить уже понесенные немалые убытки. Но отметил, что не может бесконечно финансировать Киев. Впрочем, судя по его последним твитам, Илон Маск решил не ждать помощи от правительства и, видимо, хочет обеспечить работу своей сети на Украине за счет пожертвований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск отказался от денег Пентагона за работу Starlink на Украине.