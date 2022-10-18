Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Зенитные ракетные комплексы способны обнаружить сразу 40 целей на расстоянии нескольких километров. Вести по ним огонь они могут на ходу.

Воздушные атаки противника в зоне спецоперации помогают отбивать зенитные ракетные комплексы «Тор». Новые кадры работы установок опубликовало Минобороны.

«Торы» способны обнаружить сразу 40 целей на расстоянии нескольких десятков километров. Да и вести огонь ЗРК может на ходу, что позволяет комплексу быть более мобильным и избегать точечных ответных ударов. На этих кадрах расчет «Тора» сбил ракету РСЗО натовского образца.

«Данная боевая машина позволяет успешно поражать все аэродинамические цели, будь то беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, самолеты. На моем опыте уничтожено два „Байрактара“, уничтожен беспилотник „Лелека“, квадрокоптеры. И вообще могу сказать, что данный расчет во главе со мной уничтожил более 50 различных целей», — заявил начальн расчета ЗРК «Тор» Андрей.

«Тор» замечает даже самые мелкие воздушные объекты и может вести огонь одновременно по четырем целям.