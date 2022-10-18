Откровения ВСУшника о стрельбе по дронам в жилых районах смутили телеведущих

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Националисты признались, что в результате их действий несколько беспилотников отклонились от курса и упали в жилой зоне. Мирных жителей сознательно поставили под удар.

Те самые ВСУшники, что вместе с теробороной сегодня палили в небо по дронам, уже вечером признались — после их действий пара беспилотников отклонились от курса и упали в жилых районах.

Человек в военной форме в прямом эфире местного телеканала так разошелся, что даже ведущим стало неловко.

«Мы стреляли по этим дронам, поэтому они немного отклонились от курса. А если бы не стреляли, то они попали бы точно в цель. В стратегический объект с четырьмя трубами, который находился через дорогу — в 50 метрах», — заявил националист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах.