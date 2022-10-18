Стали известны подробности нового обмена пленными с Украиной

В Минобороны рассказали о возвращении из украинского плена 110 россиян при обмене

Фото, видео: Аппарат УПЧ в РФ / ТАСС; 5-tv.ru

В российской столице освобожденных ждет курс лечения и реабилитация, рассказали в Минобороны РФ.

Стало известно, что еще 110 россиян удалось вернуть из украинского плена. Операцию провели в рамках нового обмена с Украиной, сообщили в Минобороны.

Среди освобожденных — 72 моряка с гражданских судов, захваченные еще в феврале. Они на пути в Москву. В столице их ждет курс лечения и реабилитация.

В свою очередь, Киеву передали 108 женщин-военнослужащих ВСУ. При этом две их них перед обменом отказались возвращаться на Украину, решив остаться в России.