Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

По последним данным, четыре человека погибли, 25 пострадали. До сих пор не выходят на связь еще шесть.

Вечером 18 октября во дворе жилого дома в Ейске рухнул военный самолет. Спасатели к этой минуте ликвидировали открытое горение в многоэтажке. По последним данным, четыре человека погибли, 25 пострадали. До сих пор не выходят на связь шестеро жильцов. Летчики катапультировались: одного из них очевидцы нашли прямо на соседней улице. Что случилось с истребителем, и что происходило на земле в первые минуты после катастрофы узнал Борис Карягин. Он находится на месте ЧП.

Во дворе полыхает разлитое топливо, горят обломки самолета — это делает и без того сложную работу спасателей МЧС еще труднее и опаснее. Тушить приходится и место крушения, и практически весь подъезд с первого по девятый этаж.

Столп дыма и огня виден даже с отдаленных точек города. Пламя охватило сразу все этажи одного подъезда. На месте огромное количество пожарных бригад, спецтехника и скорые.

Как рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, трое погибших получили многочисленные травмы. Это говорит о том, что прыжки были совершены с большой высоты.

Судя по всему, пилоты пытались увести машину подальше от жилых домов и летели в сторону Таганрогского залива. Летчики катапультировались в самый последний момент. Купол на фоне пожара попал в камеру очевидца. Пилота нашли недалеко от горящего дома.

— Дядь, нормально все?

— Да.

— Это сбили?

— Нет

— Дядь, ты говори, чем помочь, мы сделаем.

Последние секунды полета сняли городские камеры видеонаблюдения. Су-34 резко снижается, затем исчезает из кадра. Через мгновения видна яркая вспышка огня.

«Было слышно, что он летите и соответственно в какой-то момент наступила тишина. Потом мы услышали взрыв. Я поднялась на второй этаж и соответственно увидела уже черный дым. Мы сильно испугались, у нас здесь живут родственники поблизости. Выбежали, побежали по соседним домам», — рассказал один из очевидцев.

Рядом с местом крушения самолета, буквально в полутора сотнях метров, находится школа. В этот момент там были дети. Всех быстро эвакуировали.

Эвакуированных жителей многоэтажки направят в пункты временного разрешения.

В Министерстве обороны подтвердили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. По некоторым данным, загорелся один из двигателей, после чего самолет потерял управление.

«Я так понимаю, что произошло это на взлете. Во время взлета. Это самый сложный элемент пилотирования, потому что все системы самолета работают на пределе. После отказа какой-то из систем, допустим, одного из двигателя, мощности для продолжения полета может не хватить», — считает авиаэксперт Кирилл Кондратенко.

Среди пострадавших есть и дети. Один из них получил ожоги 70% тела, и был вертолетом доставлен в Краевую клиническую больницу.