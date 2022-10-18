Тяжелобольная дизайнер Мирослава Дума развелась с мужем после 17 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Бизнесвумен борется с редкой болезнью уже три года. Поговаривают, что внезапный разрыв может быть фиктивным. Но вдруг любимый супруг не выдержал всех испытаний?

Модель, бизнесвумен и мать троих детей Мирослава Дума спустя 17 лет брака развелась с предпринимателем Алексеем Михеевым. Как сообщает 7Дней.ru, пара рассталась без шума и скандалов.

Однако новость о разводе все равно заставила нервничать и переживать поклонников Думы. Почти сразу появились несколько версий о том, почему 37-летняя женщина разорвала отношения.

По первой версии, причиной развода стало тяжелое заболевание знаменитости. Дума уже три года борется с редкой формой болезни легких. Изначально врачи предупреждали, что жить ей осталось лишь семь месяцев. Но дизайнер отказалась сдаваться. Что происходит со здоровьем Думы сейчас — неизвестно. Однако не исключено, что именно болезнь стала причиной разрыва с супругом.

Исходя из второго предположения, Мирослава Дума, активно развивающая собственный бренд одежды на Западе, из-за непростой политической ситуации в мире и всплеска русофобии развелась с мужем лишь фиктивно. Все для того — чтобы ее ничего не связывало с Россией, а значит была возможность привлекать для коллабораций иностранных звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из артистов России сгубила опухоль мозга.