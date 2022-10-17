Шесть человек не выходят на связь после крушения Су-34 в Ейске

Число погибших в результате крушения самолета в Ейске возросло до четырех

Фото: 5-tv.ru

По данным на текущий момент, число погибших в результате авиакатастрофы составляет четыре человека.

Шесть человек не выходят на связь после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Погибли четыре человека, пострадали 25. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Всего в доме, рядом с которым упал самолет, проживают 556 человек. После инцидента были эвакуированы 363. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Минобороны, вечером 17 октября Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа на учебно-тренировочный полет. При взлете один из двигателей загорелся. Вероятно, это и стало причиной крушения. Боекомплекта на борту не было. Оба летчика успели катапультироваться.

Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту крушения истребителя-бомбардировщика. Возбуждено уголовное дело.

Руководство Краснодарского края уже доложило президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с катапультировавшимся из Су-34 летчиком. Он приземлился рядом с местом крушения и ответил на вопрос местных жителей о причине крушения.