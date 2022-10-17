Катапультировавшийся из Су-34 летчик приземлился рядом с местом крушения

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/krd_chp; 5-tv.ru

Судя по кадрам, на летчике нет видимых повреждений.

После крушения Су-34 в Ейске огнем оказались охвачены несколько этажей жилого дома. В Минобороны РФ сообщили, что причиной стало возгорание одного из двигателей истребителя-бомбардировщика.

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что пилот самолета успел катапультироваться. Он приземлился на улице, неподалеку от места крушения. К нему тут же побежали люди. Судя по кадрам, на летчике нет видимых повреждений.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Ейске локализован. Известно о трех погибших в результате случившегося. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет не нес с собой никаких боеприпасов.