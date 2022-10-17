Угрозы обрушения жилого дома после крушения Су-34 в Ейске нет

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На место случившегося по поручению президента РФ Владимира Путина вылетели глава региона Вениамин Кондратьев, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. Минобороны РФ сообщило, что причиной стало возгорание двигателя самолета.

Угрозы обрушения здания нет, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

На место случившегося по поручению президента РФ Владимира Путина вылетели глава региона Вениамин Кондратьев, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.

На данный момент известно о трех погибших в результате случившегося.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры момента крушения Су-34 в Ейске.