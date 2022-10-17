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Спасатели приступили к обходу квартир.

Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен. Сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Спасатели приступили к обходу квартир пострадавшего жилого дома. Угрозы обрушения конструкции здания нет. Отмечается, что самолет упал рядом с девятиэтажкой.

По последним данным, погибло три человека. Число пострадавших разнится от десяти до 19 человек. Точно известно, что среди них трое детей и одна беременная женщина. На помощь в работе с пострадавшими вылетели специалисты из краевого ожогового центра. Жители дома, в котором, предварительно, проживали около 600 человек эвакуированы в ближайшие гостиницы и детский лагерь.

В причинах произошедшего будут разбираться военные следователи. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны РФ подчеркнули, что истребитель-бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Пилотам удалось катапультироваться. Взрывы, которые слышали многие очевидцы, наиболее вероятно от штатных тепловых ловушек.