Очевидец рассказал о первых мгновениях после крушения Су-34 в Ейске

Очевидец крушения Су-34 в Ейске рассказал, что самолет летел очень низко еще до столкновения с жилым домом

Фото, видео: 5-tv.ru

По его словам, самолет изначально летел очень низко, что его удивило, после чего произошло крушение.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. По данным Минобороны РФ, это произошло из-за возгорания одного из двигателей.

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых очевидец событий Александр Дмитрук рассказывает о произошедшем. По его словам, самолет изначально летел очень низко, что его удивило, после чего произошло крушение.

По словам Дмитрука, дом, на который упал самолет, находится по адресу улица Коммунистическая, 22.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места крушения Су-34 в Ейске.