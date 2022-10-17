Глава Ейска Бублик подтвердил пожар в девятиэтажке после крушения Су-34

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

На месте работают экстренные службы. Площадь возгорания, предварительно, достигает двух тысяч квадратных метров.

Факт возгорания в девятиэтажке после крушения Су-34 подтвердил глава города Ейск Роман Бублик.

«В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара», — написал он в своем официальном Tekegram-канале.

Бублик заявил, что находится на месте происшествия и занимается оперативной координацией всех служб. В районе Комсомольской улице ведутся работы по установке пункта помощи для местных жителей, пострадавших в результате ЧП.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, информация о пострадавших пока не поступало. Известно, что горят с первого по девятый этажи. Предварительно, площадь возгорания может достигать двух тысяч квадратных метров.