МО РФ: в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

В Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34», — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны подтвердили, что истребитель упал в черте краснодарского города Ейск. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей.

«На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — добавили в ведомстве.

По предварительной информации 5-tv.ru, самолет выполнял вылет без боекомплекта.