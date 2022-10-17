Пушилин заявил о завершении обмена военнопленными с Украиной

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Предыдущий обмен пленными состоялся 13 октября.

Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о завершении обмена военнопленными по формуле «110 на 110» с Украиной.

«Обмен завершен. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Предыдущий обмен пленными состоялся 13 октября. Тогда из украинского плена вернулись 20 военных. В кратчайшие сроки им были оказаны медицинские услуги и созданы все необходимые условия для прохождения реабилитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики запрещали кормить и лечить военнопленных из России. Об этом сообщила бывшая сотрудница одного из следственных изоляторов на подконтрольной Киеву территории ДНР.