На дома в Ейске упал учебно-боевой самолет

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

Экстренные службы борются с огнем в нескольких подъездах.

На дома в Ейске, предварительно, упал учебно-боевой самолет. Об этом 5-tv.ru сообщили сразу несколько источников.

Точная модель воздушного судна покане сообщается. Информация разнится.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в одном из домов на Коммунистической улице полыхает с первого по девятый этаж. Информация о пострадавших или жертвах пока не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пилот катапультировался. Причины, по которым он не смог увести от жилых домов воздушное судно, установит следствие.