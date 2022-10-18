Плотина русофобии прорвана: из Финляндии в Россию отправится «поезд дружбы»

Фото, видео: 5-tv.ru

В Европе становится все больше людей, которые хотят дружить с Россией.

Из Финляндии в Россию отправится «поезд дружбы» с активистами, выступающими за налаживание былого диалога и сотрудничества между странами. Об этом 5-tv.ru сообщил инициатор акции финский журналист Кости Хейсканен.

«Похоже, что плотина русофобии будет прорвана 20 октября, когда из Финляндии в Петербург отправится первый „поезд дружбы“», — заявил он.

По словам журналиста, всего в Россию приедут 50 человек. Изначально планировалось более 70, однако некоторым из активистов финская полиция не выдала паспорта за участие в демонстрациях против политики страны в отношении России.

«Надо отметить, что организация поездки проходит очень трудно. Финские автобусные компании отказали нам в последний момент из-за того, что им угрожали проукраинские и пронацистские организации. Нам приходится ехать на финском автобусе до границы в Ваалимаа и потом пересаживаться на российский автобус», — поделился журналист.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и журналист Кости Хейсканен. Фото и видео: Кости Хейсканен

Хейсканен признался, что идея «поезда дружбы» родилась у него после встречи с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским и членом «Единой России» Сергеем Боярским.

«Я сказал, что России надо на все русофобские выпады отвечать любовью и дружбой. И хотя тогда Борис Пиотровский был не так оптимистичен, сегодня, когда я встретился с ним в центре Петербурга, он был очень рад, что первые ласточки дружбы прибывают в Россию», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что планирует приглашать к участию в «поездах дружбы» не только соотечественников, но и американцев, итальянцев, немцев, французов — всех, кто хочет дружить с Россией. А таких людей, по словам журналиста, становится в мире все больше.

«Замечательно, что люди сами увидят, как живут петербуржцы, что здесь не ходят никакие медведи по улицам, а в магазинах изобилие, и нет никакой блокады, о которой говорят без конца на Западе. Именно такими порывами добра, мне кажется, мы сможем все вместе вернуть мир», — заключил Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Кости Хейсканен предупредил россиян об агрессивном отношении к ним со стороны властей Финляндии.