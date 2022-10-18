Здоровая старость: какие привычки помогут стать долгожителем

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Придерживаясь нескольких правил, можно не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество.

Средняя продолжительность жизни людей уверенно растет с развитием человечества. Сегодня врачи советуют начинать готовить себя к долгожительству уже в 40 лет. Ведь важно не только, сколько лет прожил человек, но и качество его жизни. Чтобы добиться и того, и другого необходимо придерживаться некоторых привычек. Об этом рассказал врач-терапевт Азазхон Аскаров и врач общей практики Мария Евсюкова.

«Здоровье человека определяется не столько календарным, сколько биологическим возрастом <…> Поэтому крайне важно уже в среднем возрасте, по достижении 40 лет, внимательно следить за здоровьем и регулярно проходить обследование (диспансеризацию) у врача-терапевта», — рассказал Аскаров в беседе с aif.ru.

Полезные привычки

Евсюкова рассказала о полезных привычках, которые помогут продлить жизнь.

Физическая активность. В день нужно проходить хотя бы десять тысяч шагов. Есть качественные продукты. Правильное питание и отказ от алкоголя позволят улучшить состояние тела. В ежедневный рацион нужно добавить 400 граммов овощей, цельнозерновые продукты, а также регулярно пить воду. Отказ от курения. Эта вредная привычка способствует воспалениям, вредит здоровью в целом и приводит к старению. Регулярная умственная тренировка. Чтобы не допустить старческую деменцию или болезнь Альцгеймера, необходимо давать «пищу» мозгу: читать книги, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, уделять время хобби. Не нервничать. Снизить уровень переживаний можно путем изменения отношения к той или иной ситуации, а также слушать музыку, медитировать и гулять. Качественный сон. Спать нужно от семи до восьми часов в сутки. В это время наш организм расслабляется, восстанавливается и усваивает полученную в течение дня информацию. Ходить к врачам. Из-за того, что люди часто не уделяют внимания медосмотрам, часто заболевания выявляют слишком поздно. Важно всегда помнить, что профилактика лучше лечения. Также следует отслеживать показатели артериального давления. Оно должно быть ниже 140 на 90.

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