Убивает собак и кусает людей: Челябинскую область терзает огромный алабай

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Пес высотой около метра искусал ребенка и растерзал несколько домашних животных. Люди возмущены, однако найти управу на агрессивную овчарку пока не удается.

В Челябинске ищут владельца огромного алабая — собаки высотой около метра, которая искусала ребенка и растерзала несколько домашних животных. Хозяину теперь грозит уголовное дело. Очевидно, как только он это понял, то, что называется, поджал хвост. Так кто будет отвечать за увечья? И где сейчас ходячая угроза? Узнала корреспондент «Известий» Алия Ирхадина.

На оживленном перекрестке Челябинска — собачьи бои без правил. Соперники явно из разных категорий — огромный алабай мертвой хваткой вцепился в крошечного бульдога. Разнять питомцев пытается хозяйка и очевидцы, но финал поединка уже предрешен. Бульдога Барни экстренно доставили в ветеринарную клинику, но помочь уже не смогли.

«Привезли, положили на стол и у него начались судороги. Врачи пытались его реанимировать, пытались ему капельницу поставить. Но уже пульса не было, и сердце не прослушивалось», — рассказала хозяйка бульдога Наталья Киршина.

А это уже кадры, снятые в другой день камерой домофона. Испуганная женщина едва успевает заскочить в подъезд. Гонится за ней все тот же здоровый пес. Огромный алабай, гуляющий сам по себе, держит в страхе Челябинск и соседний Красноармейский район. В последнем серьезно пострадала 14-летняя школьница, которая пыталась защитить своего пекинеса. В итоге собака была растерзана, а школьница оказалась в больнице с многочисленными рваными ранами на бедрах.

«Сейчас она лежит, не встает. Возят на каталке. Попросили привезти костыли. Дочь начала заикаться», — рассказала Марина Хитрова, мама пострадавшей девочки.

Сейчас для пострадавших главная проблема — где искать помощи. Отловом безнадзорных животных должны заниматься чиновники местной администрации. Вот только опасный пес успел натворить бед и в Челябинске, и в соседнем Красноармейском районе. А значит — ведомства разные. А главное — собака, вроде как, и не бездомная. Успела найти приют у неравнодушного мужчины.

Пса приютил житель Челябинска по имени Сергей. Он утверждает, что нашел его тощим и избитым. Говорит, собака ласковая, а довести ее до агрессивного поведения могло лишь жестокое отношение предыдущего хозяина. Сначала он якобы даже звонил Сергею и хотел забрать пса. Но после того как разразился скандал, сделал вид, что не знает, о чем идет речь.

— Алло, Виктор, добрый вечер. Это Сергей, у которого находится ваш алабай. Куда его привезти?

— Какой Сергей? Какой наш алабай?

— По которому вы звонили и скидывали видео и фото.

— Вы что-то путаете.

Люди требуют найти и наказать настоящего хозяина алабая, который отпустил опасное животное на самовыгул. Большинство жертв уже обратились в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствие с действующим законодательством», — сообщила Любовь Гайнулина, начальник отделения по взаимодействию со СМИ ГУ МВД по Челябинской области.

Если хозяина найдут, уверены юристы, отделаться только штрафом ему уже не удастся.

«Есть факты применения вреда имуществу и здоровью граждан, в том числе детей. Если были причинены тяжкие телесные повреждения, то необходимо возбуждать уголовное дело», — сообщил юрист Николай Попов.

Жертвы алабая хотят подать коллективный иск в суд с требованием оплатить лечение и маральную компенсацию. Но больше всего они надеются, что полицейские и чиновники найдут способ раз и навсегда оградить их от агрессивного животного.