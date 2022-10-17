Ремонт по ОСАГО б/у запчастями грозит фактически узаконить угон автомобилей

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Российские автостраховщики предлагают использовать старые комплектующие для ремонта, чтобы преодолеть трудности с поставками новых деталей. Однако это может не решить проблему, а только ее усугубить.

«Пока нет новых запчастей, давайте ставить старые», — с таким предложением выступили автостраховщики. Помимо использования б/у деталей, они просят увеличить максимальный срок ремонта. Причины понятны — из-за трудностей с поставками комплектующих из-за границы с починкой машин действительно возникли проблемы. Но есть подозрение, что предложения страховщиков число этих проблем не уменьшат, а скорее прибавят. В деле разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Облупившаяся краска, вместо литых дисков — штампованные, а клипсы заменили саморезами. Все потому, объясняют в автосервисе, что запчасти на исходе. Приходится ставить то, что есть на складе.

«Вместо нормальных клипс они мне поставили саморез. Мастер-приемщик менял воздушный фильтр и случайно коснулся рукавом пластиковой детали. Она литая, целая, но оказалась у него в руках. То есть ее каким-то образом сломали. Пришлось делать своими силами», — рассказал автоинструктор Александр Сидоров.

С января некоторые запчасти подорожали вдвое. Логистика усложнилась. Их везут через Среднюю Азию — так называемым параллельным импортом. Стекла, кузовные детали, расходники, масленные и топливные фильтры — все это сейчас в дефиците.

«Острый дефицит наблюдается в элементах интерьера, элементах безопасности. Какие-то крупные узлы-агрегаты — элементы двигателя, элементы рулевого управления», — сообщил Иван Попов, директор департамента урегулирования убытков страховой компании.

Ситуация осложняется тем, что многие запчасти не поставляют даже по параллельному импорту. Как ни крути, в новой реальности страховка уже не покрывает всех расходов, если автовладелец хочет получить исходное качество. Поэтому приходится либо довольствоваться дешевыми деталями, либо вкладываться в ремонт самому.

Чтобы решить эту проблему, страховщики обращаются в Центробанк. Они предлагают: во-первых, продлить срок ремонта — с месяца до двух; во-вторых, (это предложение вызывало больше всего дискуссий) использовать для него б/у запчасти.

«Мы уже давно предлагаем рассмотреть возможность применения в рамках ремонтов по ОСАГО на правах страховщика запасных частей, которые были в употреблении. Мы не говорим про все запасные части. Мы говорим только про те, которые ни в коем случае не приведут к нарушениям в технике безопасности и в управлении транспортным средством», — пояснила Екатерина Гринева, начальник управления методологии урегулирования убытков в Российском союзе автостраховщиков.

Откуда будут брать эти б/у запчасти — пока большой вопрос.

«Это фактически узаконит угон автомобилей. Ибо откуда взять такое количество б/у запчастей, если автомобилей новых продается мало. А на разборках появляются машины либо очень старые (которые начинают разбирать, потому что их эксплуатировать уже невозможно), либо битые», — предупредил Ян Хайзер, вице-президент Национального автомобильного союза.

Как ни крути, любая инициатива здесь разбивается о железную реальность. Нужно либо наладить импорт, либо собственное производство. Это требует времени, но пока приходится действовать по ситуации.