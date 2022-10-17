Во Львове жены пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; 5-tv.ru

Командиры на местах не спешат докладывать о потерях, чтобы скрывать настоящие цифры.

Во Львове родственницы пропавших солдат и офицеров ВСУ вынуждены проводить митинги, чтобы выяснить о своих мужьях и сыновьях хоть что-нибудь. Женщины принесли фотографии близких и обратились к украинской власти и представителям международных организаций.

Но сами признаются: шансов отыскать родных мало. Командиры на местах не спешат докладывать о потерях, чтобы скрывать настоящие цифры. К «палочной системе» добавляется и обычная жадность. Ведь пока солдат числится живым, за него можно получать жалованье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Запад постоянно пытается обвинить РФ в угрозе применения ядерного оружия на Украине.