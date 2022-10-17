Репортаж из-под огня: бойцы «Пятнашки» держат позиции на передовой

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Легендарная Интербригада упорно движется вперед в зоне проведения специальной военной операции РФ на Донбассе.

Бойцы легендарной «Пятнашки» держат позиции на передовой и упорно продвигаются вперед, несмотря на то, что противник не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне. Постоянно идут минометные обстрелы. Расстояние до отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимальное.

Расположение Интербригады «Пятнашка». Обстановка на этом участке фронта меняется каждый день: от позиционных боев до минометных дуэлей. Противник ведет наблюдение, использует коптер. Наша группа слышит характерный звук, а проводник делает знак.

«Услышали жужжание в небе. Птичка? Ускоряемся», — рассказывает с места событий корреспондент Александр Сафиуллин.

Нужно как можно быстрее найти укрытие. До украинских боевиков отсюда буквально рукой подать. Но ВСУ осторожничают и лишний раз в драку не ввязываются.

«Недели три назад их тут было именно на расчет, что их штурмовать будут. Их стали перекидывать. Они разгружали свою линию фронта, перераспределяли, маневрировали», — рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным «Кабар».

Все передвижения на линии фронта фиксируют камеры. В этот момент по соседней позиции подразделения начинает работать снайпер ВСУ. Одновременно противник открывает минометный огонь.

«Услышали выход, всей группой сели, подождали. Сейчас идем дальше», — говорит военкор Сафиуллин.

Обстрел усиливается. Еще не раз приходится останавливаться. Именно в такие моменты, когда со стороны ВСУ идут обстрелы позиций, подключается наша артиллерия.

Бойцы первой славянской бригады накрывают позиции противника. Все попадания отслеживают, а потом корректируют. Именно такое упорство дает возможность двигаться вперед, освобождать Донбасс, который очень устал от войны.