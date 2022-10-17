Маск: для РФ Крым — то же самое, что для США Гавайи и Перл-Харбор

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Предприниматель рассказал, в каком случае, по его мнению, Россия применит ядерное оружие.

Американский миллиардер Илон Маск продолжает дискутировать с подписчиками в Twitter о ситуации на Украине. Он в очередной раз подчеркнул важность для России Крыма, сравнив значимость полуострова для россиян с Гавайями для американцев.

«С их [россиян] точки зрения, потерять Крым — это как если США потеряют Гавайи и Перл-Харбор», — заявил основатель Tesla и Space X.

Также Маск высказал мнение, что в случае угрозы уничтожения российской армии или ее поражения от НАТО Москва применит ядерное оружие. После этого альянс даст зеркальный ответ, в результате чего «цивилизации придет конец».

«Но есть же и плюсы! По крайней мере, при таком развитии событий России не достанется Крым, так что можете утешиться этой мыслью при виде того, как поднимаются грибовидные облака», — сыронизировал предприниматель.

На днях Маск заявил, что риск мировой ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет. Миллиардер призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз. По его словам, «было бы здорово», если бы человечество перестало целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит жизнь на Земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Илон Маск передумал отключать Starlink на Украине, хотя еще буквально за день до этого грозил отказаться от его финансирования и предоставить Пентагону самостоятельно оплачивать работу спутниковой сети в Незалежной.