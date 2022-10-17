Не мог есть: как Дибров, Малежик и Кондулайнен восстановились после инсультов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Полностью восстановиться после такого удара по организму удается не многим, но в российском шоу-бизнесе есть не один подобный пример.

Почти три недели прошло со смерти певца Бориса Моисеева. Заслуженный артист так и не смог до конца оправиться после трех инсультов: он был частично парализован, плохо говорил. Ходят слухи, что он отказался от реабилитации, пропускал прием таблеток. После первого инсульта певец прожил 11 лет. Однако есть более оптимистичные истории звезд, которые смогли вернуться на сцену и зажить новой жизнью после инсультов.

Вячеслав Малежик после инсульта

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик на этой неделе впервые после инсульта принимает участие в съемках большого музыкального проекта. Он стал одним из участников нового сезона телешоу «Суперстар» на НТВ. Певец будет сражаться за победу с другими участниками программы.

Вячеслав Малежик. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Инсульт настиг его во время подготовки к 70-летию. Видимо, огромное количество телесъемок и концертов вымотали его. После долгого рабочего «марафона» он вместе с женой улетел отдыхать в Черногорию. Там вечером в ресторане он почувствовал, что будто отсидел ногу, а позже — отлежал руку. Сначала он не придал этому значения, однако через сутки у него случился инсульт. После этого певец восстанавливался несколько лет.

Малежик смог быстро взять себя в руки и решил беспрекословно выполнять все рекомендации врачей: не только по приему медикаментов, но и новому образу жизни. По словам артиста, для него было настоящей победой, когда сам смог попить кисель из стакана, так как до этого не мог самостоятельно есть. . Тогда Малежик пообещал себе, что снова сможет выйти на сцену. Он регулярно делал специальные упражнения, проходил процедуры, соблюдал режим и вел здоровый образ жизни, а в свободное время писал песню и книгу.

Малежик раскрыл свой секрет возвращения к активной жизни и работе: настрой, вера в успех и бога, а также его жена Татьяна.

Николай Носков

Николай Носков. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певец Николай Носков на следующей неделе проведет два больших концерта. Сейчас он снова пишет песни, выступает, хотя после перенесенного инсульта никто не верил, что артист сможет вернуться к работе.

Артист регулярно проходил различные реабилитационные курсы, сам Носков постоянно тренировал свой голос. В беседе с KP.RU он признался, что очень важен позитивный настрой и поддержка близких. По словам певца, он понял, что восстановление началось, когда он вспомнил песни, которые начал писать перед инсультом. Николай называет главным помощником свою жену Марину, которая уговаривала, обнадеживала, и следила за исполнением всех предписаний.

Николай Носков пережил инсульт в 2017 году. Незадолго до этого отменились концерты из-за недобросовестных организаторов. В результате из-за стресса у певца оторвался тромб, что и спровоцировало инсульт. Три года назад Носков вышел на сцену с концертом «Живой», выпустил альбом и начал активную творческую жизнь.

Дмитрий Дибров после инсульта

Дмитрий Дибров. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущий Дмитрий Дибров столкнулся с инсультом два года назад. Знаменитости неожиданно стало плохо на премьере фильма. Он смог быстро восстановиться во многом из-за того, что вовремя попал к врачам. Несмотря на то, что он вскоре вернулся на работу, ему пришлось поменять прежний образ жизни.

Он рассказал, что отказался от сигарет и алкоголя. К слову, телеведущий никогда не злоупотреблял алкоголем, но любил творческие застолья. Теперь же ему пришлось постоянно принимать таблетки. Также появились ограничения в еде, из-за чего звезда экрана сбросил более 10 килограммов. Единственное, Дибров никак не соглашается на регулярные занятия спортом.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Татьяна Буланова оказалась на больничной койке два года назад. Она самостоятельно обратилась к специалистам: ее смутили скачки давления и казалось, что онемела рука. В результате артистку положили в больницу. Врачи диагностировали у знаменитости предынсультное состояние, поэтому перестраховались и отправили в реанимацию. Исследования показали, что Буланова примерно год назад перенесла микроинсульт.

Артистку подлечили и она вернулась на сцену. Однако решила поменять образ жизни: исключила алкоголь.

Елена Кондулайнен после инсульта

Елена Кондулайнен. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса Елена Кондулайнен пережила инсульт два года назад. Актрису увезли в реанимацию прямо из ресторана. На прошлой неделе артистка дала первое интервью после пережитого.

Последствия оказались тяжелыми: память полностью вернулась только через полтора года. Елена также долго тренировала речь, так что сейчас уже хорошо говорит и поет. После увольнения домработницы актриса не стала нанимать новую: она решила, что все сможет делать сама. Также кроме желания и воли огромное знамение сыграли занятия в реабилитационном центре. Кондулайнен научилась заново ходить, а недавно и вовсе побежала на свидание в ресторан. Актриса настроена позитивно: она хочет снова играть в кино. В реабилитации Кондулайнен помогали самые близкие люди: два сына и брат.

Как ранее писал 5-tv.ru, Носков рассказал о реабилитации инсульта.