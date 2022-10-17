Актера Смольянинова привлекут к суду за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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Протокол на сбежавшего из страны артиста поступил после его скандальных слов о «глубинном народе» России.

На актера Артура Смольянинова составлен административный протокол за дискредитацию ВС РФ. Сведения об этом появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Информацию подтвердили в Гагаринском суде столицы. Там уточнили, что протокол на актера Артура Смольянинова 1983 года рождения поступил 17 октября по статье 20.3.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Звезда фильмов «9 рота» и «Духless» недавно покинул страну через границу с Норвегией. После этого он дал скандальное интервью, в котором назвал простых россиян «обманутыми, одурманенными морально и физически» людьми, которых ему жаль. Также он заявил, что не имеет ничего общего с «глубинным народом» России.

«Я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счету незнакомы», — заявил Смольянинов.

После этих слов актер подвергся резкой критике, в том числе со стороны коллег. В частности, актриса и телеведущая Юлия Меньшова причислила Смольянинова к малообразованным представителям актерской профессии и назвала его интервью «глубокомысленными размышлениями вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне „работника умственно-культурного труда“».

Как сообщал 5-tv.ru, в апреле Артур Смольянинов заявил в интервью, что никогда не уедет из России, потому что это его родина, которую он любит, несмотря ни на что, и частью культуры которой себя ощущает.