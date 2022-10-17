В Петербурге сняли с должности главу мобилизационного управления

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О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе правительства города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снял с должности начальника мобилизационного управления администрации города Виктора Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Новым главой управления назначен Владимир Буянов, ранее занимавший пост первого заместителя начальника управления. Причины освобождения от должности Шевченко не уточняются.

В начале октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отстранении от занимаемой должности местного военного комиссара Юрия Лайко. Причины увольнения глава региона не назвал, однако напомнил, как в крае мобилизовали отца-одиночку, который воспитывает дочь-инвалида. История получила резонанс, а мужчину вернули домой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «достаточной бестолковщине» при частичной мобилизации в России. Он поручил губернаторам лично контролировать ход частичной мобилизации и подчеркнул, что все всплывшие недочеты буду учтены при дальнейшем строительстве вооруженных сил и в вопросах, связанных с повышением обороноспособности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин РФ предложил ввести дополнительные льготы для мобилизованных, в частности, отсрочку по уплате налогов.