Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Фото: www.globallookpress.com / kati

Астрологи предупредили, кто из вашего окружения может воткнуть вам нож в спину.

Звезды, под которыми мы рождаемся, накладывают значительный отпечаток на нашу внешность, судьбу и даже характер, считают астрологи. Издание Сибкрай.ru собрало список самых подлых знаков Зодиака. Всего они выделили пять знаков, так что самое время присмотреться к своему окружению — вдруг среди них есть лицемеры, которые только и ждут момента воткнуть вам нож в спину.

На первое место издание поставило Весы. Этот знак создает образ самого доброго человека, готового протянуть руку помощи каждому. Однако за любую услугу Весы не забудут выставить «счет». Он не делают ничего безвозмездно. С легкостью распознают слабые места и манипулируют этим. Люди для Весов — марионетки, а единственную ценность для них представляют деньги. За них знак готов идти по головам.

Следом в очереди — Скорпионы. В отличии от многих он не старается прятать свою сущность. Любит говорить правду в лицо, ставит себя выше других и может проявлять жестокость даже по отношению к близким. Скорпионы с легкостью устраняют конкурентов и способны любую ситуацию вывернуть в свою пользу. Хитрость, ум и расчетливость позволяют ему контролировать все и реализовывать свои коварные планы.

Дева отличается логичностью и прагматичность. К любому решению подходит с холодным умом, поэтому всегда сохраняет объективность и без труда достигает своих целей. Конкурентов Девы устраняют незаметно, а близким они могут показаться слишком сдержанными в эмоциях и скрытными. Любители играть по правилам, особенно если эти правила придумали они.

Тельцы отличаются упрямством. Они готовы пойти на обман, предательство, шантаж и даже насилие ради собственной правоты. Спор с ними — бесполезная трата времени. Этот знак может даже намерено затеять ссору, лишь дай ему повод. Очень обидчивый и ревнивый, так что стоит быть очень аккуратным, чтобы не нажить себе врага в лице Тельца. Он непредсказуем до ужаса и в любой момент может устроить вам жестокую подставу.

Овны — самый взрывоопасный знак. Злость и раздражительность знака может привести к необратимым последствиям. Легко воспламеняется и не может успокоиться, пока не выскажет оппоненту все свои грубости. Жаждет власти и контроля над всеми и получает его не самыми гуманными способами. Критикует и высмеивает несогласных с его лидерством. Деспот и тиран, Овен пытается подчинить всех, кто стоит на пути к его целям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шокирующих предсказаниях Нострадамуса на 2023 год.