Поехали: на Крымском мосту открыли автобусное движение
На Крымском мосту восстановили движение автобусов после теракта 8 октября
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью.
По Крымскому мосту поехали автобусы. Сегодня утром они начали следовать в оба направления. До этого неделю передвигались при помощи паромной переправы.
Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью. Можно проехать на легковом транспорте, курсируют электрички и поезда дальнего следования. Проезд запрещен только грузовикам. Для них открыта паромная переправа.
Напомню, теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября. Тогда обрушились два пролета автомобильного полотна. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. И сегодня стало известно, что в Москве арестованы еще трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отслеживали взорвавшуюся на Крымском мосту фуру.