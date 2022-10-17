Ни хлеба, ни зрелищ: из-за высоких цен за энергию в Европе закрываются театры

Европейские музеи и театры массово закрываются на фоне роста счетов за оплату электричества

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Ryle; 5-tv.ru

Грядущие холода уже сейчас наводят на власти венгерских городов леденящий ужас. Пришлось объявить, что на весь зимний период закроются десятки кинотеатров и музеев.

Старейший и самый большой театр Будапешта закрывается в самый разгар сезона. С наступлением холодов здесь не смогут принимать зрителей: замерзнут и они, и артисты. содержать и обогревать здание администрации стало не по карману.

«Счета за коммунальные услуги стали дороже в восемь, а иногда и в десять раз. Несмотря на то, что решение закрыть театр на несколько месяцев очень болезненное, оно совершенно рационально», — пояснил директор Венгерской государственной оперы Сильвесттер Оковач.

Грядущие холода уже сейчас наводят на власти венгерских городов леденящий ужас. Пришлось объявить, что на весь зимний период закроются десятки кинотеатров и музеев. Кто-то еще держится. Но, кажется, из последних сил.

«Мы уже сократили количество репетиций для каждого выступления, когда мы можем работать с полным освещением», — рассказала директор Дома современного искусства Trafo Беата Барда.

Во многих театрах готовятся закрыть двери насовсем. Из-за рекордной инфляции европейцы экономят каждый цент. Им теперь не до спектаклей.

«Раньше продажи дохода с продажи двух-трех билетов было достаточно, чтобы покрыть счета за коммунальные услуги. Теперь мы должны направить доход с каждого второго билета на оплату коммунальных счетов», — поделился финансовый директор Театра комедии Золтан Мади.

Настоящий культурный закат уже начинается во Франции. Муниципалитет Страсбурга решил закрыть городские музеи: для начала — на два дня в неделю. Жесткая экономия в действии.

«Я бы не сказала, что это справедливое решение. Мы очень надеемся, что дальше этих мер не пойдет», — сказала заместитель мэра Страсбурга по вопросам культуры Анна Мистлер.

Посетителей Музея изящных искусств Лилля просят не снимать пальто при входе. В залах с постоянной коллекцией — холодно и сыро. И это крайне опасно для мировых шедевров — неправильные условия хранения могут нанести им непоправимый урон. Написанные маслом картины рискуют потрескаться, а деревянные статуи просто расколоться.

«При слишком высокой влажности древесина может деформироваться. Если климат слишком сухой, древесина может треснуть», — отметил куратор музея Даррен Левстек.

В британских музеях и библиотеках, наоборот, невиданный ажиотаж. Их власти буквально превратили в убежища. Туда приглашают всех, кому тяжело оплачивать отопление жилья.

«Мы помогаем людям и поддерживаем их, как только можем. У нас и ранее в некоторых библиотеках были так называемые „теплые комнаты“. Но сейчас их стало намного больше. Потребность резко возросла из-за кризиса», — поделился исполнительный директор библиотек Саффолка Брюс Лик.

Местные читальные залы превращаются в клубы по интересам, точнее, интересу — он у британцев сейчас один: не замерзнуть. Теперь хоть в очаге культуры можно погреться — с книгой и горячим чаем.

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