США грозят рецессия и массовые сокращения работников

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Американским работодателям придется сокращать штат из-за высокой инфляции и подорожания всех товаров.

В кризис все глубже погружаются и другие западные страны. Уже к следующему году США могут столкнуться с рецессией и потерей рабочих мест. Работодателям придется сокращать штат из-за высокой инфляции и подорожания всех товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы экономистов.

Уже сейчас еле сводят концы с концами простые жители Швеции. Как пишет местная пресса, сотни семей не в состоянии даже прокормить своих детей. Особенно, если семья многодетная. Все доходы «съедают» счета за электроэнергию. В отчаянии многие шведы вынуждены просить еду у благотворительных организаций, которые помогают бедным. Тем временем, в Париже из-за роста цен уже начались беспорядки. Сотни тысяч митингующих потребовали поднять зарплаты, а также заморозить стоимость электроэнергии и продуктов. Закончилось мирное шествие драками с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне энергокризиса в Германии граждане начинают выбрасывать на улицу миллионы домашних питомцев.