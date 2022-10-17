Могилу барабанщика «Ласкового мая» тайком прибрали после поста в интернете

Фото, видео: 5-tv.ru

За могилой не ухаживали много лет и обратили на нее внимание только после публикаций в сети.

Недавно в социальных сетях появились фотографии могилы барабанщика «Ласкового мая» Игоря Игошина, который погиб в 1992 году. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

На снимках запечатлены упавшая и расколотая плита и неокрашенная ограда. Могила в целом выглядит неухоженной: на ней полно листьев и сорняков. Как же так получилось, что она оказалась в таком состоянии?

Через некоторое время после публикации 5-tv.ru тоже посетил это место. Могила музыканта стала выглядеть по-другому: теперь на ней красуются цветы, ненужные растения и листья убрали. Но оградка все также не покрашена. Как же сотрудники кладбища за считанные часы смогли сделать то, что не хотели делать годами, а, может, и десятилетиями?

Именно с Игошина тридцать лет назад началась вереница смертей участников группы. Сейчас в живых нет уже 15 человек, все они умерли молодыми. Сам музыкант выпал из окна после драки на свадьбе. До сих пор неизвестно, было ли это просто несчастным случаем.

Как ранее писал 5-tv.ru, 10 октября умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Причина смерти неизвестна.