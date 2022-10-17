Свыше сотни бойцов ВСУ погибли в неудачных попытках прорвать оборону ВС РФ

Минобороны РФ: около 160 бойцов ВСУ уничтожены на Купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Только за прошедшие сутки военнослужащие киевского режима пытались дважды прорвать оборону ВС РФ.

Атаки позиций российских войск со стороны ВСУ продолжаются. Только за прошедшие сутки военнослужащие киевского режима пытались дважды прорвать оборону ВС РФ.

Украинские войска пытались прорваться на Лисичанском направлении, но были отброшены на исходные рубежи. В этой атаке ВСУ потеряли технику и более 50 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области», — сказал он.

Конашенков добавил, что в этой атаке уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ. Еще 160 киевских боевиков ликвидированы на Купянском направлении.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы РСЗО «Ураган» российских войск по позициям ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.