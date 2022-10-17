Грабителя вдовы Александра Градского приговорили к восьми годам заключения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Вместе с подельниками он инсценировал ДТП с участием автомобиля Коташенко и, угрожая оружием, вынудил ее привезти банду преступников к себе домой.

В громком деле о разбойном нападении на Марину Коташенко поставили точку. Наро-Фоминский суд вынес окончательный приговор гражданину Таджикистана, напавшему на беззащитную вдову Александра Градского. Им оказался Умеджон Жабборов.

Вместе с подельниками он инсценировал ДТП с участием автомобиля Коташенко, угрожая оружием, вынудил ее привезти банду преступников к себе домой и отдать им все свои сбережения. Грабителям досталось 100 миллионов рублей. Однако уйти далеко подельникам не удалось. Оперативники задержали Умеджона Жабборова. В содеянном он сознался.

Были ли 100 миллионов? Всплыли шокирующие детали ограбления вдовы Градского

В отношении задержанного уроженца Таджикистана было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Государственное обвинение поддержала Наро-Фоминская городская прокуратура. Расследование разбойного нападения завершилось приговором Подмосковного суда. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — поясняется в сообщении.

Судебный приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Градского подала в суд иск об ограблении на 105 миллионов рублей.