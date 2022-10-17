«Улетаю в очередную эмиграцию»: Ксения Собчак сделала заявление из аэропорта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / СОБЧАК; 5-tv.ru

На этот раз скандальная блондинка отправилась с рабочей поездкой в Дубай на три дня.

Ксения Собчак продолжает держать поклонников в напряжении. Ее очередное заявление из VIP-зала аэропорта о срочной эмиграции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) было наполнено сарказмом. Телеведущая не удержалась от колкостей в адрес «всех заинтересованных» и посоветовала российским Telegram-каналам «приготовиться».

«Улетаю в очередную эмиграцию на три дня, всех люблю, полетела за новым контентиком», — заявила светская львица.

Уедет ли Ксения Собчак по-настоящему из страны или так и будет продолжать «репетиции» своей эмиграции — покажет время. Однако, судя по последнему заявлению знаменитости, «и в горе, и в радости» она — пока с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак пожалела себя через год после аварии в Сочи. Год назад она пережила страшную автомобильную аварию в Краснодарском крае. Тогда в ДТП погиб один человек.