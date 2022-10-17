Многолетняя пропасть: что стало с сыном Николая Баскова и почему они не общаются

Сын Николая Баскова Бронислав переехал в Израиль и не общается с отцом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Много лет назад знаменитый вокалист все-таки связал себя узами брака.

Певец Николай Басков до сих пор не общается со своим непубличным наследником Брониславом. Юноше уже исполнилось 16 лет, однако подросшего сына артист так и не увидел. Как подметило издание dni.ru, вокалист тяжело переживает долгую разлуку.

Известно, что исполнитель хита «Натуральный блондин» стал секс-символом для многих поклонниц. Помимо чарующего голоса, артист обладает ангельской внешностью, а также несметными богатствами, благодаря успешной карьере. Но, видимо, эти качества не помогли звезде найти настоящую любовь. Несмотря на сотни фанаток, Басков до сих пор остается холостяком.

Однако в начале нулевых певец все-таки сумел жениться. Счастливицей стала Светлана Шпигель — дочь продюсера Бориса Шпигеля. Через шесть лет супруга родила вокалисту сына. Увы, но семейное счастье продлилось недолго. Возлюбленные развелись, после чего Светлана запретила Николаю общаться с отпрыском.

Спустя несколько лет девушка снова вышла замуж. Ее возлюбленным был украинский предприниматель Вячеслав Соболев. Тогда ходили слухи, что мужчина хорошо подружился с маленьким наследником Баскова и даже усыновил мальчика.

Вскоре и этому браку пришел конец. Светлана развелась со вторым мужем и переехала в Израиль вместе с сыном. До сих пор она не контактирует с журналистами и почти не появляется на публике.

В том числе и Бронислав придерживается закрытого образа жизни, поэтому о его судьбе ничего не известно. Ясно только одно — отец и сын не общаются друг с другом и многолетняя пропасть между ними только растет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Басков опубликовал трогательные кадры в день рождения папы.