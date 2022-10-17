«Ураган» прошелся: готовившаяся к наступлению техника ВСУ уничтожена артиллерией

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Расчеты РСЗО, после получения координат целей, выдвигаются в район боевого применения, выполняют оперативное развертывание и наведение.

Российские военные уничтожили сразу несколько укрепрайонов ВСУ. Под удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» попали десятки единиц бронетехники, включая танки и американские джипы с крупнокалиберными пулеметами. Новые кадры работы артиллерийских подразделений показало Минобороны.

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Центрального военного округа, действующих под прикрытием расчетов электромагнитных комплексов.

Расчеты РСЗО, после получения координат целей, выдвигаются в район боевого применения, выполняют оперативное развертывание и наведение. После прибытия на огневую позицию, подготовка к поражению целей занимает не более минуты. Около 20 снарядов калибром 220 миллиметров поражают укрепрайон и уничтожают боевую технику ВСУ, готовящихся к наступлению.

Площадь огневого воздействия боекомплектом одной машины сопоставима с четырьмя футбольными полями. В районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых ведут наблюдение за воздушным пространством и, в случае обнаружения дронов противника, уничтожают их электромагнитным импульсом.

«Да, очень эффективное оружие. Дальность стрельбы от восьми до 35 километров. Площадь поражения одного пакета — около четырех футбольных полей. Калибр 220 миллиметров», — рассказал заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Глобус».

В районах расположения «Ураганы» прикрывают военные с электромагнитными комплексами. И, в случае появления дронов противника, их уничтожают импульсом — заявили в военном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ВСУ не позволяют закрепляться на позициях при помощи дронов.